I Blues, con Lukaku in campo dal primo minuto, vincono anche la sfida di ritorno e si qualificano in finale di Coppa di Lega. Contro il Tottenham decide una rete di Rudiger, bravo e fortunato ad anticipare Gollini. Conte perde 1-0 la sfida da ex con il Chelsea e viene eliminato

TOTTENHAM-CHELSEA 0-1

18' Rudiger



È il Chelsea la prima squadra ad accedere alla finale di Coppa di Lega inglese. In attesa di scoprire l'altra finalista (uscirà dalla sfida tra Liverpool e Arsenal), i Blues battono il Tottenham anche nella gara di ritorno ed eliminano Antonio Conte dalla competizione. L'allenatore italiano perde la sfida da ex, con la rete di Rudiger al 18' a spegnere sul nascere le speranze di rimonta dopo il 2-0 dell'andata. Il difensore tedesco decide il match sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dove anticipa Gollini in uscita con un colpo tra la schiena e la nuca e con l'aiuto della traversa trova la rete. Gli Spurs hanno difficoltà a innescare una reazione e rimettere in discussione il discorso qualificazione contro i ragazzi di Tuchel (Lukaku partito titolare insieme a Werner), mancando l'obiettivo finale dopo quella conquistata - e poi persa - lo scorso anno.

TABELLINO

TOTTENHAM (4-3-3): Gollini; Royal, Tanganga, Sanchez, Davies; Doherty (65' Sessegnon), Hojbjerg, Winks (81' Skipp); Lucas, Kane, Lo Celso (71' Gil). All. Conte



CHELSEA (3-4-3): Kepa; Christensen (66' Thiago Silva), Sarr, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho (82' Lotfus-Cheek), Kovacic (77' Kanté), Hudson-Odoi; Mount (66' Ziyech), Lukaku, Werner (66' Alonso). All. Tuchel