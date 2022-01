Tre punti per i Red Devils nel recupero della 17^ giornata, ma il 3-1 al Brentford ha fatto discutere per il caso Cristiano Ronaldo. Sostituito al 71' da Rangnick, il portoghese non ha gradito il cambio e non ha nascosto il suo disappunto in panchina. L'allenatore tedesco a colloquio con lui pare aver ricucito lo strappo: "È un attaccante e vuole segnare, ma arrivava da un infortunio", ha spiegato in conferenza

VIDEO. CR7 NON ACCETTA IL CAMBIO DI RANGNICK