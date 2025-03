FA Cup, Man United fuori ai rigori col Fulham

Continua a essere deludente la stagione dello United, anche nel weekend in cui la Premier non gioca: a Old Trafford la squadra di Amorim esce dall’FA Cup, eliminata agli ottavi ai calci di rigore dal Fulham. Decisivo l’errore dal dischetto dell’ex Bologna Zirkzee. Out dalla competizione anche il Newcastle di Tonali, rimontato e sconfitto ai supplementari in casa dal Brighton

Quattordicesimo in Premier League, a 34 punti dal Liverpool capolista, ora eliminato anche in FA Cup. La stagione del Manchester United ha vissuto questa domenica un altro momento di grande delusione, con la sconfitta ai rigori all’Old Trafford contro il Fulham. I Red Devils escono così già agli ottavi dalla coppa nazionale, trofeo di cui lo United era detentore, dopo la vittoria della finale della scorsa stagione contro il City. La squadra di Amorim è andata sotto a fine primo tempo: Fulham in vantaggio con Bassey ma ripreso a venti minuti dalla fine dalla rete di Bruno Fernandes. Il risultato non è cambiato nei supplementari e così la sfida si è decisa ai calci di rigore. Nel Fulham non ha fallito nessuno dal dischetto, per lo United hanno pesato gli errori di Lindelof prima e Zirkzee poi. La parata di piede del portiere Leno sul tiro dell’ex attaccante del Bologna ha sancito l’eliminazione della squadra di Amorim: sotto la sua gestione salgono così a 10 le sconfitte da quando a novembre è arrivato sulla panchina del club di Manchester, che resta in corsa in Europa League (giovedì contro la Real Sociedad).