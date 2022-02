Tre punti per i Gunners sul campo dei Wolves nonostante l'inferiorità numerica dal 69'. Protagonista del pazzo episodio il 20enne brasiliano, espulso da Oliver in soli cinque secondi. Succede tutto nella stessa azione: Martinelli disturba la rimessa laterale di Podence (l'arbitro concede il vantaggio), poi abbatte Chiquinho in contropiede. Doppio giallo a distanza ravvicinatissima che gli costa un rosso clamoroso ma non inedito: era capitato anche a Baird in Nord Irlanda-Ungheria del 2015

HIGHLIGHTS WOLVES-ARSENAL