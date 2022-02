"Ricordo tutto, tranne cinque minuti"

Eriksen è tornato a parlare di quei terribili e lunghissimi minuti in un'intervista alla BBC: "Ricordo tutto, tranne cinque minuti. Ricordo la rimessa in gioco, la palla che mi ha colpito il ginocchio... poi non so cosa sia successo. Mi sono svegliato con molte persone intorno, uno di loro faceva pressione sul mio petto cercando di farmi respirare, ho cercato di riprendere fiato e mi sono svegliato. Non capivo cosa stesse succedendo; ho iniziato a pensare se mi fossi rotto le gambe o la schiena e ho cercato di muovere ogni parte del corpo. Poi, in ambulanza, ho sentito qualcuno dire 'Per quanto tempo è rimasto incosciente?' e un altro ha risposto 'Per cinque minuti'. È stato il momento in cui ho capito di essere rimasto privo di sensi".