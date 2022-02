Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend

Un'altra giornata di grande calcio internazionale: c'è il big match tra Manchester City e Tottenham (live anche in 4K), uno dei sei incontri di Premier live su Sky. In Bundes c'è la sfida tra i due Borussia, mentre il Bayern ospita il Greuther Furth. Spazio anche alla Ligue 1, con il Psg di scena a Nantes Condividi

Terminate le notti europee è tempo di rituffarsi sui campionati, a partire dalla Premier League che, tra sabato 19 e domenica 20, propone la 26^ giornata. 6 di questi incontri sarà possibile seguirli in diretta su Sky e in streaming su NOW. Alla visione dei match si aggiungono gli approfondimenti condotti in diretta da Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de “La Casa dello Sport Internazionale”: sabato alle 13, alle 15 e alle 18, con ospite Paolo Di Canio, e domenica alle 17 e alle 19.30, con ospite Federico Zancan. Il big match di giornata è quello dell'Etihad, dove il Manchester City di Guardiola riceve il Tottenham di Antonio Conte. I Citizens, primi con 63 punti, vogliono consolidare la vetta della classifica, mentre gli ospiti cercano riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Appuntamento sabato alle 18.30 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. A inseguire il City ci sono Chelsea e Liverpool, entrambi di scena alle 16: i Blues sono ospiti del Crystal Palace (diretta su Sky Sport Football), i Reds affrontano il Norwich (live su Sky Sport Uno). Su Sky Sport Football anche West Ham-Newcastle che inaugura il turno alle 13.30. Domenica occhi puntati su Leeds-Manchester United e Wolves-Leicester. 26^ giornata di Premier, il programma su Sky e in streaming su NOW Sabato 19 febbraio

ore 13.30: West Ham-Newcastle (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Gianluigi Bagnulo)

ore 16: Liverpool-Norwich (in diretta su Sky Sport Uno, telecronaca di Massimo Marianella)

ore 16: Crystal Palace-Chelsea (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Paolo Ciarravano)

ore 18.30: Manchester City-Tottenham (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, telecronaca di Federico Zancan) Domenica 20 febbraio ore 15: Leeds-Manchester United (in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K, telecronaca di Massimo Marianella)

ore 17.30: Wolverhampton-Leicester (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Nicola Roggero)

Bundes, cinque match live su Sky Inghilterra, ma non solo. Anche la Germania promette grande spettacolo con la 23^ giornata di Bundesliga, in programma tra venerdì 18 e domenica 20 febbraio. Su Sky e in streaming su NOW saranno trasmesse in diretta cinque partite, a partire dall'anticipo del venerdì alle 20.30 tra Mainz e Bayer Leverkusen (su Sky Sport Football). Sabato alle 18.30 si affrontano Colonia e Eintracht, mentre domenica giocheranno le big: il Bayern ospiterà il Greuther Furth (live su Sky Sport Uno), il Dortmund sfiderà l'altro Borussia, il 'Gladbach. Chiuderà il turno Hertha Berlino-Lipsia.

23^ giornata di Bundesliga, il programma su Sky e in streaming su NOW Venerdì 18 febbraio ore 20.30: Mainz-Bayer Leverkusen (in diretta su Sky Sport Football, telecronaca di Pietro Nicolodi) Sabato 19 febbraio ore 18.30: Colonia-Eintracht Francoforte (in diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Pietro Nicolodi)

Domenica 20 febbraio ore 15.30: Bayern Monaco-Greuther Furth (in diretta su Sky Sport Uno, telecronaca di Marco Frisoli)

ore 17.30: Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach (in diretta su Sky Sport Uno, telecronaca di Pietro Nicolodi)

ore 19.30: Hertha Berlino-Lipsia (in diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Christian Giordano)

Ligue 1, il Psg impegnato in trasferta Il grande calcio internazionale ci offre nel weekend anche la 25^ giornata di Ligue 1, con tre match in diretta su Sky e in streaming su NOW. Apre la giornata venerdì sera Lille-Metz (diretta su Sky Sport Arena alle 21), mentre il Psg sarà di scena sabato alle 21 sul campo del Nantes (live su Sky Sport Football). Il posticipo, infine, metterà di fronte Marsiglia e Clermont.