Il danese è rientrato a 259 giorni dal malore in Finlandia-Danimarca di Euro 2020: "Sensazione bellissima, il risultato non è stato buono ma sono felice. Il pubblico era contento, mi ha supportato e tornare in campo è stato speciale per me. L'allenatore mi ha augurato buona fortuna e mi ha detto di godermi la partita"

Ben 259 giorni dopo l'ultima volta, Christian Eriksen è tornato in campo. Sono passati otto mesi dall'arresto cardiaco che aveva spaventato l'Europa durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia. Il centrocampista però è guarito e, dopo aver lasciato l'Inter, è ripartito dal Brentford. Qualche apparizione in amichevole, poi il nuovo esordio in Premier League durante la gara contro il Newcastle. Per Eriksen un emozionante ritorno: "Chiaramente il risultato non è stato buono, però sono felice. Tornare qui, dopo tutto quello che ho passato insieme alla mia famiglia, è una sensazione bellissima e sono contento che sia successo. L'accoglienza dei tifosi è stata speciale, sin da quando sono tornato è stata emozionante per me. Il pubblico è stato felice, mi ha aiutato tanto e tornare sul campo per me è stato speciale", le sue parole al termine della partita.