Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Un'altra giornata di grande calcio internazionale con sfide decisive in vista del rush finale di Premier, Bundes e Ligue 1. In Inghilterra continua la sfida a distanza tra City (impegnato a Burnley) e Liverpool (in casa col Watford, live su Sky anche in 4k). In Germania gara non semplice per il Bayern che affronta la sorpresa Friburgo. In Francia il Psg vuole proseguire la cavalcata verso il titolo, avversario il Lorient

In Inghilterra si giocano le gare della 31^ giornata di Premier League, con sette match in onda su Sky e in streaming su NOW, sei in diretta e uno in differita. Oltre agli incontri, da seguire anche gli studi, condotti in diretta da Federica Lodi, in onda su Sky Sport 24 all’interno de "La Casa dello Sport Internazionale"; sabato alle 13, alle 15.30 e alle 18, ospite Paolo Di Canio, domenica alle 17 e alle 19.30, ospite Massimo Marianella.



In Premier prosegue il duello a distanza (breve) tra la capolista Manchester City, in vetta con 70 punti, e il Liverpool, staccato di una sola lunghezza, in attesa dell’attesissimo scontro diretto del 10 aprile. Per entrambe, domani impegni agevoli, almeno sulla carta, dovendo affrontare due formazioni in lotta per non retrocedere. "Reds" protagonisti a Anfield alle 13.30, orario d’inizio della sfida con il Watford, live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite. Per i "Citizens", ospiti del Burnley, un piccolo vantaggio, quello di giocare conoscendo già il risultato dei rivali per il titolo, visto che scenderanno in campo alle 16.

Se la corsa per il titolo è un’entusiasmante questione a due, non da meno lo è anche quella per l’Europa, in particolare per un posto in Champions League, con alcune formazioni che avranno, poi, la possibilità di incamerare altri punti, grazie a dei recuperi. È il caso del Chelsea e dell'Arsenal, che devono recuperare una partita. I "Blues", terzi in classifica con 59 punti, sabato pomeriggio ospiteranno allo Stamford Bridge il Brentford (match in differita in serata), mentre i "Gunners", quarti a quota 54, lunedì sera chiuderanno questo turno di Premier andando a far visita al Crystal Palace, in uno dei tanti derby di Londra.