Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Si prospetta un altro weekend di calcio internazionale da seguire su Sky: il Tottenham di Conte vuole confermare il suo quarto posto contro il Brighton, mentre il Manchester United di CR7 proverà a rialzare la testa contro il Norwich. In Bundesliga, nel giorno di Pasqua il Bayern Monaco sarà ospite dell'Arminia Bielefeld, mentre il Bayer Leverkusen attende il Lipsia. Infine, in Francia due derby in programma: Lille-Lens e Psg-Marsiglia Condividi

Finite le competizioni europee, tornano i campionati internazionali da seguire su Sky Sport. A partire dalla Premier League, che questo weekend non vedrà scendere in campo Manchester City, Liverpool, Chelsea e Crystal Palace, che compongono le due semifinali di FA Cup che si giocheranno tra sabato e domenica. Giocherà invece sabato il Tottenham di Conte contro il Brighton & H., match che sarà trasmesso all'ora di pranzo su Sky Sport Football. Alle 16, sempre di sabato, toccherà al Manchester United di Rangnick, che a Old Trafford sfiderà il Norwich City: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Football. Domenica, invece, in programma alle 15:15 c'è West Ham-Burnley, match che potrete seguire in diretta su Sky Sport Football.

33^ giornata Premier League, il programma su Sky e in streaming su NOW Sabato 16 aprile Tottenham-Brighton & H. , ore 13:30, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Paolo Ciarravano;

, ore 13:30, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Paolo Ciarravano; Manchester United-Norwich City, ore 16, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Massimo Marianella; Domenica 17 aprile West Ham-Burnley, ore 15:15, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Nicola Roggero. (disponibili su Sky Go, anche in HD)

Bundesliga, sei match in diretta su Sky In Germania si giocherà invece per la quintultima partita di campionato. La capolista Bayern Monaco, dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League, giocherà domenica pomeriggio in trasferta contro l'Arminia Bielefeld (attualmente terzultimo); il Borussia Dortmund, secondo, giocherà invece sabato pomeriggio in casa contro il Wolfsburg, mentre il Bayer Leverkusen, terzo, sfiderà il Lipsia, quarto, domenica in orario aperitivo. Di seguito, il programma completo delle sei partite trasmesse in diretta su Sky Sport.

30^ giornata Bundesliga: il programma su Sky e in streaming su NOW Sabato 16 aprile Borussia Dortmund-Wolfsburg , ore 15:30, match in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now, con la telecronaca di Marco Frisoli;

, ore 15:30, match in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now, con la telecronaca di Marco Frisoli; Borussia Monchengladbach-Colonia, ore 18:30, match in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su Now, con la telecronaca di Christian Giordano Domenica 17 aprile Arminia Bielefeld-Bayern Monaco , ore 15:30, match in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now, con la telecronaca di Dario Massara;

, ore 15:30, match in diretta su Sky Sport Action e in streaming su Now, con la telecronaca di Dario Massara; Union Berlino-Eintracht Francoforte , ore 17:30, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Christian Giordano;

, ore 17:30, match in diretta su Sky Sport Football e in streaming su Now, con la telecronaca di Christian Giordano; Hoffenheim-Greuther Furth , ore 17:30, match in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su Now;

, ore 17:30, match in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su Now; Bayer Leverkusen-Lipsia, ore 19:30, match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now, con la telecronaca di Marco Frisoli. (disponibili su Sky Go, anche in HD)

Ligue 1, è il weekend di PSG-OM In Francia le squadre di Ligue 1 scenderanno in campo per la 32^ giornata. La capolista PSG ospiterà l'OM, per la partita più attesa: Le Classique, che quest'anno metterà di fronte la prima e la seconda in classifica. Dietro l'OM, c'è il Rennes di Genesio, una squadra in grande forma che aprirà il weekend in casa contro il Monaco, venerdì alle 21. Sabato, invece, spazio per un altro derby, quello tra Lille e Lens (calcio d'inizio alle 21). Oltre a PSG-OM (che inizierà alle 20:45), domenica scende in campo anche il Nizza contro il Lorient: il match dell'Allianz Riviera sarà trasmesso in diretta su Sky alle 13.