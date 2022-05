La polizia del Merseyside e la Football Association indagano su quanto è successo sul prato del Goodison Park alla fine di Everton-Crystal Palace (in cui i padroni di casa avevano rimontato da 0-2 a 3-2, conquistando l'aritmetica salvezza): Patrick Vieira, provocato da un tifoso di casa, ha reagito colpendolo con un calcio. Condividi

Un'altra notte di violenza sui campi inglese: il manager del Crystal Palace Patrick Vieira ha tirato un calcio a un tifoso dell'Everton che lo stava prendendo in giro durante l'invasione di campo celebrativa a Goodison Park, dopo la vittoria della squadra di casa che ha ottenuto la salvezza proprio battendo quella allenata da Vieira.

La ricostruzione dell'episodio A fine gara si vede Vieira attraversare il campo da una parte all'altra per dirigersi verso lo spogliatoio, mentre tantissimi tifosi dell'Everton hanno invaso il terreno per festeggiare: uno di loro si avvicina a Vieira e lo segue, riprendendolo col telefono e dicendogli qualcosa. A un certo punto Vieira reagisce: cerca di afferrare il tifoso, poi lo scalcia mentre cade a terra; a quel punto è un altro supporter che spinge via l'allenatore del Crystal Palace che invece continua ad avanzare verso il tifoso (che nel frattempo si è rialzato) fino a che, dopo qualche secondo, cambia idea e riprende la via degli spogliatoi.

Indagano polizia e FA Sull'episodio sta indagando la polizia del Merseyside che ha rilasciato una breve dichiarazione: "Stiamo lavorando con l'Everton per raccogliere tutti i filmati disponibili delle telecamere a circuito chiuso e stiamo raccoglierndo tutte le testimonianze. Al momento nessun reclamo formale è stato ricevuto". L'aggressione dell'allenatore francese verrà esaminata anche dagli organi disciplinari della Federcalcio inglese per verificare se esistano i presupposti per aprire un procedimento a carico di Vieira.

Lampard: "Capisco i tifosi che hanno invaso" "Non ho niente da dire al riguardo". Così a fine partita Patrik Vieira che ha evitato qualsiasi commento sull'episodio. Frank Lampard, invece, ha giustificato l'invasione in campo dei tifosi: "Mi dispiace molto per Patrick, ma non credo che si possano arrestare quei tifosi che hanno visto la loro squadra rimontare due gol e vincere una partita che vale la salvezza - ha dichiarato l'allenatore dell'Everton -. Non li biasimo perché anche io, che mi trovavo in tribuna, saltavo all'impazzata".