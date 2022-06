Il difensore del West Ham dovrà svolgere 180 ore di servizi sociali e non potrà avere gatti in casa per i prossimi cinque anni. I fatti risalgono a febbraio quando il fratello minore di Zouma, Yoan, aveva pubblicato un video che ritraeva il difensore mentre maltrattava il suo animale domestico

I fatti

L'episodio risale allo scorso febbraio quando il fratello minore di Zouma, Yoan, aveva pubblicato un video che riprendeva il giocatore mentre maltrattava il suo gatto, prendendo a calci e schiaffeggiandolo. Il giocatore venne multato dal West Ham che donò l'equivalente di due settimane del suo stipendio (250.000 sterline) a enti benefici per la tutela degli animali. Zouma, inoltre, è stato privato dei suoi gatti, portati via dalla RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l’ente che tutela i diritti degli animali in Inghilterra, e lo sponsor Adidas ha deciso di interrompere la collaborazione con lui.