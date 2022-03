Un aereo sopra Anfield con la scritta "Cats lives matter". È successo durante l'ultimo match di Premier League tra Liverpool e West Ham, vinto 1-0 dai padroni di casa. In campo c'era anche Kurt Zouma, l'ex Chelsea finito nella bufera dopo la pubblicazione sui social di un video in cui prendeva a calci e schiaffeggiava il proprio gatto. Il giocatore, subito sotto accusa sui social, aveva già ricevuto anche una multa dal club e si era visto sottrarre i suoi animali dalla RSPCA (la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), l’ente che tutela i diritti degli animali in Inghilterra. Anche alcuni sponsor avevano abbandonando il giocatore francese.