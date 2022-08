Premier League

Sconfitta pesante per la squadra di Tuchel, che in casa del Leeds crolla 3-0. Espulso Koulibaly a cinque minuti dal termine per doppio giallo, salterà la gara contro il Leicester. Colpo esterno del Brighton, che vince 2-0 in casa del West Ham grazie al rigore di Mac Allister e al gol di Trossard GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS