L'allenatore è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta sul campo del Fulham. L'Aston Villa ha vinto appena due partite in quest'inizio di stagione. "Gli auguriamo il meglio per il futuro" si legge nel comunicato ufficiale del club

L'ultimo ko gli è stato fatale. Steven Gerrard non è più l'allenatore dell'Aston Villa, sollevato dall'incarico al termine della partita di Craven Cottage che ha visto il Fulham vincere con un netto 3-0. Per i Villans è stata la seconda sconfitta consecutiva, la quarta di fila senza successi. L'allenatore classe '80 ha pagato un inizio di stagione più che complicato, con appena due vittorie in 11 giornate e un terzultimo posto che vede la squadra di Birmingham pienamente coinvolta nella zona retrocessione. Tutto questo nonostante un mercato estivo da 70 milioni di euro. "L'Aston Villa Football Club conferma che l'allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato - si legge nel comunicato ufficiale della società inglese -. Un portavoce del club ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Steven per il duro lavoro svolto e augurargli ogni bene per il futuro".