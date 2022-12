Carabao Cup, Liverpool battuto 3-2: City ai quarti

Pausa per il Mondiale finita in Inghilterra, dove si è ripartiti dalla Carabao Cup (Coppa di Lega). Negli ottavi di finale il Manchester City si è imposto 3-2 nel big match contro il Liverpool (campione in carica) in una partita ricchissima di emozioni. Per i Citizens in gol Haaland - che sale a quota 24 gol in stagione - poi da Mahrez e Aké che rispondono alle reti di Carvalho e Salah. La squadra di Guardiola va ai quarti e guarda con ottimismo alla sfida di Premier League in casa del Leeds in programma mercoledì 28 dicembre. Per i Red di Klopp, invece, lunedì 26 l'impegno contro l'Aston Villa.