Tonali: "Al Newcastle la mia seconda vita, aiuto chi vuole smettere col gioco"

"Non è esagerato parlare di una prima e di una seconda vita. Il mio stile di vita era negativo. Ero chiuso con tutti e questo mi faceva cambiare comportamento: anche con le persone che mi volevano bene e alle quali volevo bene. Ero così sia al campo di allenamento sia a casa, con amici e familiari. Oggi, per fortuna, sono diverso". Sandro Tonali ripercorre così, in un'intervista a Repubblica, il lungo percorso psicologico affrontato per uscire dal tunnel della ludopatia. "Nei mesi lontano dal campo ho passato tanto tempo con lo psicologo - prosegue il centrocampista del Newcastle -. Il suo lavoro era farmi capire come ci ero caduto. Di solito lo si capisce nel momento in cui si perde qualcosa: famiglia, lavoro, stipendio. Invece nel mio caso la disponibilità economica non mi ha fatto accorgere della serietà della cosa. È stato un lavoro di recupero difficile. Non potevo prendere farmaci specifici, perché col 95% di quelli sarei risultato positivo all’antidoping, così è stato tutto un percorso mentale durato mesi, con psicologo e psichiatra. Quando ho avuto la consapevolezza che le scommesse erano diventate una dipendenza? Credo in realtà di non averla mai avuta. Quando una persona si ritrova in una situazione del genere, è difficile chiederle se è malata. Ti dirà sempre di no. Anche se sente che non è così. Non può pensare di avere quel problema, quindi tende a nasconderlo. L'Inghilterra mi ha aiutato tanto perché compagni e allenatore mi hanno sempre tenuto dentro, come staff e dirigenza. I tifosi del Newcastle e quelli avversari non mi hanno mai giudicato. Qui rispettano i problemi di tutti, non calcano la mano e cercano di aiutarti". Il 24enne racconta, poi, l'incontro più emozionante avvenuto in questi mesi: "In una fabbrica a Newcastle. C'è stato chi mi ha detto, a diversi mesi dalla squalifica «Ho smesso di scommettere per quello che è successo a te». Erano ludopatici da anni. Un italiano mi ha raccontato che un dipendente guadagna 2 mila sterline al mese, ma a volte ha bisogno di fare gli straordinari per mantenere la famiglia: troppi soldi buttati nel gioco".