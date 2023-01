Sembrerebbe il tipico calcio di una volta, se non fosse che in campo c'è l'Arsenal, prima in classifica in Premier League. Per non perdersi la sfida di FA Cup dei Gunners, in trasferta contro l'Oxford United, alcuni tifosi hanno escogitato un sistema efficace, senza nemmeno pagare il biglietto: in piedi sui tetti delle loro auto e di un furgone posteggiato dietro la porta. Quasi 12mila spettatori per il match. Più questi tifosi d'altri tempi