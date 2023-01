Mendy dichiarato non colpevole di 7 accuse su 9

Come riporta Sky Sports, Mendy è stato scagionato da sei accuse di stupro e una di violenza sessuale, ma dovrà affrontare un nuovo processo in estate. La nota del City: "Non siamo nella posizione di commentare"

Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di sette delle nove accuse contro di lui, come riporta Sky Sports. Il difensore del Manchester City è stato scagionato da sei accuse di stupro e un'accusa di violenza sessuale dopo un processo iniziato nell'agosto 2022. Tuttavia, dopo 14 giorni di deliberazione presso la Chester Crown Court, la giuria non è stata in grado di emettere verdetti su altre due accuse contro Mendy: un'accusa di stupro, che coinvolge una donna di 24 anni nell'ottobre 2020, e un'accusa di tentato stupro, che coinvolge un donna di 29 anni nell'ottobre 2018. Mendy dovrà affrontare un nuovo processo a giugno per le due accuse su cui la giuria non ha potuto decidere.