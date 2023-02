Antonio Conte dovrà operarsi. Lo farà nelle prossime ore per un problema alla cistifellea, una colecistite, diagnosticatagli dai medici del Tottenham a seguito di forti dolori addominali che il manager degli Spurs aveva accusato nei giorni scorsi. A Conte verrà asportato chirurgicamente l’organo dell’apparato dirigente e poi trascorrerà a riposo alcuni giorni (il Tottenham non specificato quanti), prima di tornare regolarmente a seguire la squadra in prima persona. Certamente, però, salterà la sfida del 5 febbraio contro il Manchester City di Guardiola, prossimo impegno degli Spurs. Da tutto il club i migliori auguri, arrivati direttamente via twitter insieme alla comunicazione del suo imminente intervento.