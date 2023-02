Anche Erling Haaland può sbagliare due gol sottoporta nel giro di pochi secondi: è successo in Nottingham Forest-Manchester City, match valevole per la 24^ giornata di Premier League. Al 67' il formidabile centravanti norvegese ha prima colpito la traversa con un tiro in controbalzo da due passi, poi sulla respinta (errore decisamente più grave) ha sparato alle stelle. Guarda il VIDEO per vedere l'incredibile dinamica

PREMIER, TUTTI GLI HIGHLIGHTS