Con l'eliminazione patita per mano dello Sheffield United agli ottavi di finale di FA Cup, è caduta anche l'imbattibilità di Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte. L'ex difensore del Bari nel biennio all'Inter e nell'esperienza londinese non aveva mai fatto rimpiangere il suo capo quando era stato assente per squalifica o, come nelle ultime partite, per ragioni di salute. Per batterlo, al nono tentativo, c'è voluta una squadra di Championship

