Divertente intervista, anche in forma di quiz, realizzata da Filippo Benincampi, che ha svelato tante curiosità su Jack Grealish proprio con il diretto interessato: da qual è il suo compagno più simpatico al City a qual è quello più stiloso o con gusto musicale meno spiccato. Tanti argomenti: dalla passione per il suo cane e per il cibo a un futuro prossimo come deejay. Con interrogazione finale del numero 10 dei Citizen sulle sue conoscenze in lingua italiana…