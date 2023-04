Premier League

Seconda vittoria in tre giorni per il Manchester United che batte 2-0 l'Everton a Old Trafford con le reti di McTominay e Martial e resta solo al terzo posto, a +3 sul Newcastle che alle 16 giocherà in casa del Brentford. Tra i match del giorno riflettori puntati su Tottenham-Brighton (sfida italiana Stellini-De Zerbi) e Wolverhampton-Chelsea (prima di Lampard), entrambe in diretta su Sky Sport