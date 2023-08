3^ giornata

L'ex romanista ha esordito in Premier, entrando nel secondo tempo del match vinto dall'Aston Villa col Burnley. Vince non senza fatica il City a Sheffield (senza Guardiola in panchina per l'operazione alla schiena): Haaland fallisce un rigore, poi segna ma dopo il pari di Bogle è decisivo il gol di Rodri all'87'. Liverpool eroico a Newcastle con Nunez che con una doppietta ha regalato la vittoria agli uomini di Klopp rimasti in dieci al 28' per l'espulsione di Van Dijk. LA CLASSIFICA