Terry Venables, Ct dell'Inghilterra che raggiunse le semifinali degli Europei del 1996 giocati in casa, è morto all'età di 80 anni. Lo ha reso noto la famiglia. "Siamo devastati dalla perdita di un meraviglioso marito e padre - è scritto in una nota diffusa dai familiari - che ci ha serenamente lasciati ieri dopo una lunga malattia. Ora vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in un momento così triste per la perdita di un uomo incredibile che abbiamo avuto la fortuna di avere nelle nostre vite". Oltre a guidare la nazionale inglese, Venables è stato allenatore del Barcellona, che nel 1986 portò alla finale di Coppa dei Campioni persa contro la Steaua Bucarest. Con il Tottenham, club di cui è stato un simbolo, ha vinto la FA Cup sia da calciatore, nel 1967, che da allenatore, nel 1991, quando negli Spurs entrò in particolare sintonia con il suo giocatore Paul Gascoigne. La finale della Coppa nazionale Venables la raggiunse anche nel 1982 con il Queens Park Rangers, club che all'epoca era nella Serie B inglese. È stato Ct anche dell'Australia. Ieri il pubblico del Tottenham (61.679 spettatori) lo ha ricordato con un minuto di silenzio, che in realtà è stato interamente coperto dagli applausi, prima della partita di campionato che gli Spurs hanno perso per 2-1 contro l'Aston Villa, che ora sale al quarto posto.