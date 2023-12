Premier e non solo: le partite di metà settimana

Da oggi ancora calcio internazionale con il turno infrasettimanale di Premier League, un recupero di Ligue 1, la Coppa di Germania e anche il recupero di Conference tra Villarreal e Maccabi Haifa. Si parte oggi in Inghilterra con le sfide tra Wolverhampton e Burnley e Luton contro Arsenal. Mercoledì di recuperi in Ligue 1 (Marsiglia-Lione) e in Conference. Ma anche la sfida Bayer Leverkusen-Paderborn per gli ottavi di Coppa di Germania. Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Tra oggi, martedì 5, e giovedì 7 dicembre nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW. In Inghilterra si gioca un turno infrasettimanale, valido per la quindicesima giornata, mentre in Francia è in programma un recupero della decima giornata. Si gioca anche per l’Europa Conference League, con il recupero della terza giornata della fase a gironi tra gli spagnoli del Villarreal e gli israeliani del Maccabi Haifa. In campo anche in Germania, per la DFB-Pokal, che vedrà di fronte Bayer Leverkusen e Paderborn. Si tratta di una sfida degli ottavi di finale della Coppa di Germania, che si gioca in gara secca, chi vince va ai quarti di finale. Saranno 8 gli incontri trasmessi in diretta integrale, 3 anche su Sky Sport 4K, tutti di Premier League, alla quale verrà dedicata mercoledì una speciale Diretta Gol Premier League, per seguire in contemporanea i match in programma in Inghilterra. Grazie a Diretta Gol di mercoledì, saranno in tutto 13 i match in onda tra domani e giovedì.