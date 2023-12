Il pari nel recupero di Mudryk (su errore di Trippier) e poi i rigori (con errore anche di Trippier) sono decisivi per il Chelsea, che stacca il biglietto per le semifinali di EFL Cup. Avanti e sempre ai rigori anche il Fulham in casa dell'Everton. Nulla da fare per il piccolo Port Vale dalla terza serie inglese, out contro il Middlesbrough

Il Chelsea è in semifinale di coppa, fuori il Newcastle in un match dalle mille emozioni . Sono un gol allo scadere e i rigori che mandano avanti Pochettino&Co e che firmano invece la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizione per la squadra di Howe. Che pure era passata in vantaggio al Bridge nel primo quarto d'ora di gioco, rete di Wilson su evidente svarione della difesa londinese che lascia un'autostrada all'avversario per quello che, per poco, non è stato il gol partita. Tutto da rifare nel primo dei quattro di recupero, quando un maldestro stop di petto-retropassaggio al portiere di Trippier si è trasformato in un perfetto assist per Mudryk . Dal dischetto (senza supplementari) il Chelsea è stato perfetto, meno il Newcastle. Trippier conclude i suoi dieci minuti da incubo sbagliando anche il proprio tiro, poi è decisiva la parata di Pavlovic su Ritchie.

Gli altri risultati: avanti Fulham e Middlesbrough

E si è risolta ai rigori anche la sfida del Goodison Park in favore del Fulham contro l'Everton. Nel primo tempo l'autorete di Keane, dunque il pari in extremis dell'ex Udinese Beto di testa in mischia (quarta rete stagionale per lui in diciotto presenze). Dal dischetto proprio Beto apre le marcature poi, però, Amadou Onana fallisce per le toffees quello che sarebbe stato il rigore decisivo. Ad oltanza passa il Fulham. Niente da fare invece per l'ultima cenerentola rimasta in corsa. Il Port Vale, che dalla League One (la terza divisione del calcio di sua maestà) aveva assaporato i quarti con un sogno sulle semifinali, cade in casa nel piccolo Vale Park da ventimila posti contro il Middlesbrough (unica squadra di B ancora in corsa). 3-0 il risultato finale. L'ultimo quarto da giocare è quello tra Liverpool e West Ham in programma la sera di mercoledì 20 dicembre. Subito dopo ci sarà il sorteggio per le semifinali, che si giocheranno su andata e ritorno.