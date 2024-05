L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della sua ultima sfida sulla panchina dei Reds: "Non è una settimana facile, anzi: è la più intensa della mia vita. Non ho idea di come sarà l’ultima riunione con la squadra. Dire addio non è mai bello, ma voglio finire alla grande". Poi, un messaggio per la città: "Porto con me ricordi fantastici, amicizie per sempre. Mi è piaciuto tutto di questo posto"

"Non è una settimana facile, anzi: è la più intensa della mia vita". Jurgen Klopp parla così nella sua ultima conferenza stampa da allenatore del Liverpool. Come annunciato nei mesi scorsi, infatti, l’allenatore tedesco lascerà i Reds al termine di questa stagione, dopo nove anni e sette titoli conquistati. "Sono una persona pragmatica – ha continuato. Dopo quest’ultima partita sarò in vacanza. Porterò con me momenti belli ed emozionanti. Dire addio non è mai bello, ma voglio finire alla grande". Domenica, dunque, la sua ultima partita come allenatore dei Reds, contro il Wolverhampton, ad Anfield Road e in diretta su Sky Sport con l'opzione Diretta Gol. "Non ho idea di come sarà l'ultima riunione con la squadra. Il Wolverhampton, poi, è la squadra più sfortunata che ho visto con le decisioni del VAR".