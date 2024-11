Parlando di calcio a Manchester viene subito in mente Alex Ferguson, e non potrebbe essere altrimenti dopo un'esperienza di 27 anni sulla panchina dei 'Red Devils'. Il suo arrivo è stato però tutt'altro che facile: tra vittorie, sconfitte, incidenti in elicottero e incontri segreti 'Sir' Alex esordiva in casa dell'Oxford esattamente in questo giorno nel 1986. Da lì in poi, tutto il resto è storia