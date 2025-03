Cinque giorni dopo la bruciante eliminazione dalla Champions (ai rigori, negli ottavi di finale contro il Psg), il Liverpool cade ancora, vedendo sfumare un altro obiettivo stagionale. La Coppa di Lega va al Newcastle, che nella finale di Wembley si impone 2-1 e spezza una "maledizione" lunga 70 anni, dato che dal 1955 i bianconeri avevano perso tutte le finali a cui avevano partecipato. Festeggia Tonali, al suo primo trofeo in terra inglese, non può fare altrettanto Federico Chiesa, mandato in campo nel finale e autore dell'inutile gol dei Reds nel recupero. E così adesso il Liverpool si ritrova con un solo obiettivo (solo da “difendere”, almeno sulla carta), quel campionato in cui ha ben 12 punti di vantaggio sull’Arsenal secondo, a 9 giornate dalla fine. Decidono Burn e Isak, a cavallo dell’intervallo, con Slot che parte con Salah, Szoboszlai e Luis Diaz alle spalle di Diogo Jota, e le prova tutte per raddrizzarla, inserendo anche Federico Chiesa negli ultimi 15’ (oltre a Darwin Nunez e Gakpo): proprio l'ex Juve trova il gol con cui accorcia soltanto, al 94'. Il vantaggio del Newcastle era arrivato poco prima dell'intervallo, al 45', con Burn, difensore che festeggia anche la sua prima convocazione con la nazionale inglese, che svetta su angolo di Trippier. La ripresa si era aperta invece con la rete di Isak, su sponda di Murphy, con l'attaccante svedese che sfiora anche il tris al 64', trovandosi solo davanti a Kelleher che salva. Il Liverpool, dopo la vittoria del trofeo nella passata stagione, deve abdicare. E se dopo il secondo ko di fila in stagione si è forse aperta una crisi in casa Liverpool, i Reds possono ritenersi fortunati che il vantaggio accumulato in campionato sia così consistente...