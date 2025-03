Non bastano Haaland e Marmoush: 2-2 City-Brighton

Non basta la coppia gol Haaland-Marmoush al Manchester City per avere la meglio in casa sul Brighton che resta in corsa per un piazzamento europeo. Continua a stupire il Nottingham che passa d'autorità sul campo dell'Ipswich. Altra sconfitta per Juric con il Southampton ormai condannato alla retrocessione. Domani i derby di Londra fra Arsenal-Chelsea e Fulham-Tottenham. In campo anche Leicester-Manchester United

