In Inghilterra sono partiti con l'ingresso di ex calciatori nel percorso arbitrale. Dieci ex professionisti hanno infatti già avviato la formazione per diventare Video match officials (VMO), ovvero gli uomini che operano in sala Var

Novità in Inghilterra dove dieci ex calciatori professionisti hanno avviato il corso per diventare Video match officials (VMO) e affiancare così i direttori di gara in sala VAR. Lo ha comunicato la Football Association, la Federcalcio inglese, che vuole ridurre ulteriormente gli errori arbitrali nelle sale valutative, quindi al VAR. Dall'Inghilterra, dunque, arriva la rivoluzione che cambia la struttura della PGmol (organismo responsabile della gestione degli arbitri). La Pro Ref vedrà infatti anche gli ex calciatori professionisti entrare nelle sale VAR e collaborare con gli arbitri specializzati in revisione al monitor per aiutare il collega che, in campo, dovrà prendere la decisione in pochi secondi.