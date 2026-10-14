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la storia

In Inghilterra c'è una squadra senza un vero e proprio allenatore. Ma non è la prima volta

Marco Garghentino

Marco Garghentino

Si chiama Forest Green Rovers, gioca nella National League (quinta divisione), è l'unica squadra al mondo dichiaratamente vegana e da qualche settimana non ha più un allenatore. O meglio, ne ha tre. E non sembra proprio voler cambiare le cose. Ma nella storia del calcio d'oltre Manica non sembra essere una scelta così inusuale

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