Carabao Cup, Arsenal eliminato da club di 4^ serie: il racconto di una partita pazza
In Inghilterra si dice 'giant-killing', "l'uccisione del gigante": è quando una piccola squadra riesce a batterne una molto più grande. È quello che è successo nella Coppa di Lega inglese, dove il Fleetwood, 18° in League Two (la quarta serie inglese), ha eliminato i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Droni, un calcione e un finale che resterà nella storia: di seguito il racconto di una serata pazza in uno stadio che si chiama...Highbury!
- Ecco il teatro in cui si è consumata una perfetta "tragedia" inglese: Fleetwood-Arsenal si è giocata all'Highbury Stadium. Un nome che, inevitabilmente, riporta all'ononmo storico stadio dell'Arsenal
- Ma questo è un impianto diverso: è la casa del Fleetwood Town. Uno stadio da poco più di 5mila posti nel Lancashire. Qui arriva la squadra di Arteta, campione d'Inghilterra, per affrontare una formazione che occupa il 18° posto in quarta divisione. Tra le due ci sono ben 84 posizioni di differenza...
- Qui si respira calcio allo stato puro: una tribuna e poi solo gradinate per accogliere i tifosi dei campioni d'Inghilterra
- Tutto pronto per una serata già storica ancora prima di iniziare
- Ed è in questo clima spettacolare che può iniziare una partita che sulla carta era senza storia
- O forse no... Dopo nemmeno 2' la partita viene fermata dall'arbitro Michael Salisbury. Il motivo? Un drone non autorizzato che sorvola il campo
- I giocatori cercando di continuare il riscaldamento passandosi il pallone mentre l'arbitro parla con i due allenatori. Interviene anche la polizia...
- Dopo circa 8', la partita può riprendere. Nonostante la differenza di categoria, Arteta ha schierato diversi titolari tra cui Timber, Havertz e Gyokeres
- In campo dal primo minuto anche il sedicenne Dowman, reduce dalla doppietta contro l'Ipswich nel turno precedente, e che in qualche modo sarà protagonista anche di questa serata (ma capirete il motivo tra qualche foto...)
- Il primo momento chiave di questa serata è al 21'. Aaron Loupalo-Bi, attaccante del Fleetwood in prestito dal Fulham, batte Meslier. La squadra di quarta divisione è in vantaggio contro i campioni d'Inghilterra. E sugli spalti... Beh, lasciamo parlare le immagini
- L'Arsenal chiude in svantaggio il primo tempo. Arteta non aspetta e all'intervallo inserisce White e Odegaard per vincere una partita che sembrava già vinta prima di iniziare
- Ed effettivamente i cambi funzionano. Al 50' ci pensa Gyokeres a riportare il risultato in parità. L'Arsenal continua ad attaccare e costruisce altre occasioni ma il Fleetwood resiste
- All'85' arriva l'altro grande colpo di scena. Max Dowman, il talento sedicenne dell'Arsenal, perde la testa e rifila un calcio di reazione a Neal. Rosso diretto e Gunners in dieci proprio nel finale
- Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari si va direttamente ai rigori, come stabilisce il regolamente della Carabao Cup. Il Fleetwood è impeccabile dal dischetto mentre...
- Bruno Guimaraes si fa parare il suo tentativo
- Se lo fa parare da questo uomo qui: Jay Lynch. Uno dei tanti eroi di una serata storica
- A chiudere i conti è Conor Haughey, che segna il rigore decisivo e manda fuori l'Arsenal dalla Coppa di Lega
- Può iniziare la festa in campo e non solo...
- Dietro l'impresa c'è Matt Lawlor, allenatore del Fleetwood da gennaio 2026. Alla vigilia aveva chiesto ai suoi giocatori di non avere paura dei campioni d'Inghilterra. E dopo la vittoria ha svelato un particolare: la squadra non aveva nemmeno provato i rigori...
- Un anno fa, l'Arsenal era arrivato fino alla finale, persa 2-0 contro il Manchester City a Wembley. Stavolta il cammino dell'Arsenal in Carabao Cup si ferma al quarto turno (ottavi di finale). I Gunners hanno vinto la competizione soltanto due volte nella loro storia (1987 e 1993) e dovranno rimandare ancora l'appuntamento...