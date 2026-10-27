 Carabao Cup, Arsenal eliminato da club di 4^ serie che gioca...ad Highbury! Cosa è successo | Sky Sport
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Carabao Cup, Arsenal eliminato da club di 4^ serie: il racconto di una partita pazza

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In Inghilterra si dice 'giant-killing', "l'uccisione del gigante": è quando una piccola squadra riesce a batterne una molto più grande. È quello che è successo nella Coppa di Lega inglese, dove il Fleetwood, 18° in League Two (la quarta serie inglese), ha eliminato i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Droni, un calcione e un finale che resterà nella storia: di seguito il racconto di una serata pazza in uno stadio che si chiama...Highbury!

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