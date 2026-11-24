Esordio da incubo per l'argentino sulla panchina dei Red Devils: ad Anfield il Liverpool approfitta dell'espulsione di Yoro e travolge una difesa a pezzi. Penultimo in classifica, ora lo United deve ripartire da Mainoo e soprattutto dal mercato di gennaio
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