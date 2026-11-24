Empatia è la parola che definisce meglio di tutte Aurora Longo. L'attenzione verso il prossimo è ciò che l'ha spinta a iscriversi a Infermieristica tre anni fa e l'ha accompagnata fino alla laurea con 110 e lode. Senza trascurare la pallanuoto, i tantissimi impegni con l'Ekipe Orizzonte Catania e il suo sogno più grande: arrivare alle Olimpiadi. Sempre con uno sguardo rivolto verso chi è in difficoltà. La sua intervista a Sky Sport Insider