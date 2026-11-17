Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Fuori dal set la passione dell'attore londinese è l'Arsenal. E non è l'unico interprete del celebre agente segreto ad avere una squadra del cuore: tra i suoi predecessori c'è chi ha sognato trionfi europei e chi ha addirittura cambiato fede calcistica, iniziando a tifare una squadra avversaria. Ricordi per chi tifavano gli altri 007?