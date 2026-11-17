James Bond, Pattinson nuovo 007: le squadre tifate dagli attori che l'hanno interpretato
Robert Pattinson è il nuovo James Bond. Fuori dal set la passione dell'attore londinese è l'Arsenal. E non è l'unico interprete del celebre agente segreto ad avere una squadra del cuore: tra i suoi predecessori c'è chi ha sognato trionfi europei e chi ha addirittura cambiato fede calcistica, iniziando a tifare una squadra avversaria. Ricordi per chi tifavano gli altri 007?
- 007 in 6 film della saga ufficiale, dal 1962 al 1971.
- Cresciuto tifando Celtic grazie al padre, passò ai rivali dei Rangers per l'amicizia con il proprietario del club David Murray. Lo raccontò lui stesso nel 2008: "Poi ho cambiato fede calcistica con David Murray".
- 007 in 7 film, dal 1973 al 1985.
- Nel 2002 Alex Ferguson gli consegnò una maglia dello United personalizzata con il numero 007 durante una visita al centro d'allenamento. Il giorno dopo Moore la indossò sul prato di Old Trafford prima dell'amichevole benefica contro il Boca Juniors, a sostegno dell'Unicef.
- 007 in 2 film, dal 1987 al 1989.
- Tifoso del Manchester City fin da bambino, nel novembre 2011 dichiarò alla rivista ufficiale City Magazine: "Dovremmo sperare di vincere il campionato e la Champions League". Un'intervista ripubblicata dal club nel febbraio 2025, quando entrambi i sogni erano diventati realtà.
- 007 in 4 film, dal 1995 al 2002.
- Anche sul set c'è spazio per il Celtic: nel novembre 2023, durante le riprese di The Unholy Trinity in Montana, posò con una maglia biancoverde personalizzata "Brosnan 007".
- 007 in 5 film, dal 2006 al 2021.
- Grande tifoso del Liverpool, nel luglio 2018 raggiunse i Reds negli spogliatoi dopo la vittoria per 2-1 sul Manchester City in New Jersey nell'International Champions Cup. Un incontro raccontato anche dal sito ufficiale del club, con una gallery dedicata alle foto di "James Bond" insieme ai giocatori: tra gli scatti, ecco quella con Salah e Mané.
- Il "nuovo" James Bond, annunciato il 16 novembre 2026.
- Tifoso dell'Arsenal, durante la promozione del film Mickey 17 nel 2025 rivelò quale giocatore dei Gunners avrebbe voluto clonare: Emmanuel Petit, il suo eroe d’infanzia. Una passione testimoniata anche dalla foto con Theo Walcott, che circolava online già nel 2011.