Gunners senza Aubameyang e Lacazette

Ufficialmente non stanno bene, Aubameyang e Lacazette sono spariti dalla lista dei convocati. Arteta non può contare nemmeno sul portiere di riserva Runarsson. Nell'XI iniziale c'è Xhaka, a lungo inseguito dalla Roma in questa sessione di mercato. Chance dal 1' per Martinelli, debutta Benjamin White. Panchina per Bukayo Saka.