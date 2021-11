L'11.a giornata di Premier sorride al Manchester City, che sulla carta aveva la partita più complicata dovendo affrontare lo United nel derby. E invece non solo Guardiola batte Cristiano Ronaldo, ma approfitta anche del mezzo passo falso del Chelsea, fermato in casa dal Burnley che lotta per non retrocedere.



Senza Lukaku e Werner, Tuchel affida l’attacco ad Havertz, che poco dopo la mezz’ora porta avanti i Blues, di testa (dopo un'azione in cui era letteralmente volato tra il pubblico tentando un cross). Sembra il gol in grado di indirizzare la partita, e invece quella che segue è una collezione di occasioni sprecate per il Chelsea: dal palo di Thiago Silva all’ottoma chance per Hudson-Odoi, alla fine saranno ben 25 i tiri in porta dei Blues, con il muro del Burnley che regge e la squadra di Dyche che nel finale trova addirittura il pari, al 79’ con Vydra.