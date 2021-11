Azione d'attacco al 30' di Chelsea-Burnley (finita 1-1): Havertz vola via sulla sinistra e prova a mettere in mezzo ma lo scontro con un avversario lo fa letteralmente 'volare' tra il pubblico. Dopo un paio di minuti per riprendersi, aiutato prima da alcuni tifosi, poi dallo staff medico dei Blues, torna in campo e mette a segno il gol del vantaggio che non basterà ai ragazzi di Tuchel raggiunti al 79' da un gol di Vydra. Le immagini

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO - GLI HIGHLIGHTS DI CHELSEA-BURNLEY