In avvio sfortunato autogol di Bailly che sblocca il match. Ronaldo impegna Ederson, graziato da Greenwood. De Gea strepitoso su Jesus, De Bruyne e la deviazione di Lindelof, ma è battuto da Bernardo Silva prima dell'intervallo. Diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD