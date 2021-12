Prosegue la cura Conte in casa Spurs, e se la sconfitta in Conference League contro il Mura non era affatto andata giù all'allenatore italiano, la reazione non si è fatta attendere. La bufera di neve che non ha permesso di giocare la gara contro il Burnley ha solo rinviato di qualche giorno il ritorno alla vittoria del Tottenham, che contro il Brentford vince 2-0 e si rilancia in classifica: sesto posto con una gara in meno (quella contro il Burnley, appunto), che significa, potenzialmente, il quarto posto a -6 dal Liverpool.