L'Arsenal batte il West Ham e lo scavalca al quarto posto in classifica: le reti di Gabriel Martinelli e Smith Rowe decidono un derby delicatissimo per la corsa a un posto in Champions. Negli altri match del mercoledì di Premier: il Wolverhampton vince a Brighton, 2-2 tra Palace e Southampton

Secondo successo consecutivo per i Gunners di Arteta in Premier: dopo la "botta" dello scorso 6 dicembre, con la rimonta subita dall'Everton (il 2-1 arrivò al 92'!) l'Arsenal trova un altro successo con clean sheet. Quattro giorni fa 3-0 al Southampton, in questo mercoledì valido per la 17^ giornata 2-0 al West Ham. Si trattava di un derby particolarmente delicato vista la posizione in classifica delle due squadre, in lotta per il quarto posto. Rimarrà una corsa complicata dal momento che Manchester United e Tottenham hanno giocato rispettivamente 16 e 14 partite, ma il successo sugli Hammers, classifica alla mano, dice che i Gunners sono quarti. A decidere la sfida le reti di Gabriel Martinelli al 48', su assist di Lacazette, e di Emil Smith Rowe nel finale (assist di Saka) quando ormai gli avversari erano in dieci uomini (dal 67', per il doppio giallo ricevuto da Coufal).