Focolaio Watford, rinviata la sfida di Burnley

La squadra di Ranieri ha un numero insufficiente di giocatori a disposizione per poter scendere in campo. Si tratta del terzo match di Premier rinviato in pochi giorni causa Covid

Dopo Brentford-Manchester United, un'altra partita della 17a giornata di Premier League è stata rinviata a causa di un focolaio Covid. Si tratta di Burnley-Watford, match originariamente in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 20.30. Il Watford di Claudio Ranieri, infatti, deve fare i conti con un diversi positivi in squadra. "Il club ha un numero insufficiente di giocatori della prima squadra a disposizione per completare la partita" ha spiegato la Premier League in una nota.