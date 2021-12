Liverpool-Newcastle 3-1: video, gol e highlights

Dopo il 7-0 del City (al Leeds), il Liverpool risponde battendo il Newcastle e restando in scia della squadra di Guardiola a -1. Senza Fabinho, Jones e Van Dijk (che hanno tutti avuto un sospetto esito positivo agli ultimi test anti Covid) passano in vantaggio gli avversari, ma Jota e Salah ribaltando tutto nel giro di cinque minuti. Nella ripresa il tris di Alexander Arnold. Newcastle penultimo insieme al Norwich a quota 10. Sesta vittoria di fila in Premier per Klopp

