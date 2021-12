Il gol di Cavani (tornato in campo dopo due mesi) e le parate di De Gea salvano i Red Devils, tornati in campo dopo i rinvii dei match contro Brentford e Brighton. Per la squadra di Rangnick è il quinto risultato utile consecutivo

Dopo tre vittorie consecutive il Manchester United rallenta la propria corsa. I Red Devils, tornati in campo 16 giorni dopo l'ultima volta a causa dei rinvii dei match contro Brighton e Brentford, non sono andati oltre l'1-1 al St James' Park contro il Newcastle che interrompe così una striscia di tre ko consecutivi. Un pareggio in rimonta per gli uomini di Rangnick, sotto nel punteggio dopo sette minuti con il gol di Saint-Maximin, abile a sfruttare l'assist di Longstaff. Il primo tempo è in affanno per il Manchester United che si fa vedere nell'area avversaria solo al 41° minuto con uno schema su calcio di punizione dove Dubravka ferma Greenwood. Sono i Magpies ad avere le occasioni migliori: prima Joelinton manda di poco a lato, poi Shelvej trova l'ottima respinta di De Gea (protagonista con i suoi interventi anche nel secondo tempo) su una conclusione dai 25 metri.