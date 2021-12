I tifosi degli Spurs sono già pazzi dell'allenatore italiano a cui hanno dedicato un particolare coro. La squadra intanto, dopo il successo sul Crystal Palace, è tornata in scia Champions

La "cura" Antonio Conte inizia a far vedere i primi effetti. Le quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di Premier League hanno fatto risalire il Tottenham al quinto posto in classifica, ma soprattutto hanno ridato entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente Spurs. Tanto i che i tifosi sono già "pazzi" del loro nuovo allenatore , a cui hanno dedicato un particolare coro: " Antonio Conte mangia spaghetti, beve Moretti e odia il Chelsea", con chiaro riferimento al suo passato sulla panchina dei Blues.

Un motivetto che i sostenitori del Tottenham hanno intonato a squarciagola fuori dallo stadio, al termine del netto successo della loro squadra contro il Crystal Palace che ha ridato nuovo slancio in chiave qualificazione Champions League agli Spurs . La squadra allenata da Conte, infatti, è quinta con 6 punti in meno rispetto all’Arsenal quarto , ma ha tre partite da recuperare rispetto ai Gunners.

Il Tottenham in scioltezza: 3-0 al Crystal Palace

"Niente ketchup, né maionese"

Ma questo non è l'unico coro che i tifosi del Tottenham hanno pensato per il proprio allenatore. In maniera ironica, con chiaro riferimento alla rigida dieta che Antonio Conte ha imposto alla squadra al momento del suo arrio, alcuni sostenitori hanno scritto una canzone dove si intona un "niente ketchup, né maionese".