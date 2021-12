Tutto facile nel Boxing Day per i Gunners, che passeggiano 5-0 sul campo del Norwich ultimo in classifica. Quarta vittoria di fila per Arteta che resta saldamente al 4° posto. La sblocca Saka, raddoppia Tierney prima dell'intervallo. Nella ripresa ecco la doppietta di Saka prima delle reti nel finale di Lacazette (su rigore) e Smith-Rowe