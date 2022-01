Punti pesanti in palio in uno dei tanti derby di Londra che mette di fronte i due allenatori italiani di Premier League. Ranieri cerca di allontanare la zona retrocessione e schiera un Watford accorto, con un 4-3-3 mascherato più spesso da 4-5-1 . Conte si affida al tridente Lucas Moura, Son e Kane per cercare la via del gol ma per tutto il primo tempo dalle parti di Bachmann pericoli praticamente non ce ne sono se si esclude un'occasione alla mezzora di Kane dopo un disimpegno morbido della difesa di casa

Partita decisa nel recupero da un colpo di testa di Sanchez

Nella ripresa non cambia il canovaccio del match. Tottenham che controlla la partita e Watford coperto in attesa di colpire in contropiede. Una buona occasione capita a King sul quale è bravo Lloris poi è monologo per gli Spurs che però impegnano severamente Bachmann solo con Son su imbeccata di Lucas Moura. A dieci minuti dal termine episodio dubbio in area Tottenham per un intervento di Lloris in uscita su Joao Pedro. Tutto regolare per l'arbitro che poi è costretto a fermare il match per 8 minuti dall'85' per far soccorrere un tifoso che ha avuto un malore sugli spalti. In pieno recupero l'episodio decisivo. Fallo ingenuo di Kucka su Son ai limiti dell'area. La punizione del coreano viene raccolta di testa a centro area da Sanchez che regala a Conte tre punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto distante ora 2 soli punti ma con due gare in meno rispetto all'Arsenal