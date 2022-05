leggi anche

L'Aston Villa riscatta Coutinho: 20 mln al Barça

Il Tottenham di Antonio Conte riapre la corsa per un posto nella prossima Champions League: merito del 3-0 casalingo all'Arsenal nel recupero della 22esima giornata di Premier League. Ora gli Spurs sono quinti a quota 65 punti, a -1 proprio dai Gunners con due turni di campionato ancora da giocare. A decidere la partita, condizionata anche dal doppio giallo per il difensore dell'Arsenal Holding al 33' del primo tempo, sono Kane con una doppietta al 22' e al 37' e Son, autore del definitivo 3-0 al 47'.

Nella notte di Londra, Conte si affida al 3-4-2-1 con Bentancur e Hojbjerg al comando delle operazioni. Dopo il vantaggio sfiorato dall'Arsenal con Odegaard, passano gli Spurs: l’intervento falloso di Cedric ai danni di Son al 22' è da calcio di rigore. Dal dischetto Kane firma il vantaggio. La partita cambia e prende decisamente la direzione del Tottenham: Sessegnon con il destro spreca il possibile bis poi l'Arsenal resta in 10, complici i due gialli presi in sette minuti da Holding. Qui la squadra di Conte ne approfitta: 37', calcio d’angolo di Son, colpo di testa di Bentancur e assist per Kane, che anticipa Nketiah e supera Ramsdale per il 2-0. Il tris arriva all'inizio del secondo tempo con Son. Fari puntati ora sul calendario degli ultimi 180 minuti di Premier: l’Arsenal dovrà giocare contro Newcastle ed Everton (non ancora salvo), mentre il Tottenham affronterà il Burnley (terzultimo con il Leeds) e il già retrocesso Norwich. In caso di arrivo a part punti tra le due squadre, il quarto posto sarebbe degli Spurs.